A General Tire, marca que pertence a Continental, lança no Brasil a linha Grabber A/TX de pneus de todo terreno com medidas que variam entre 15 e 20 polegadas. O novo pneu foi desenvolvido para atender a modelos 4x4 como jipes e picapes, com a promessa de garantir tração na terra e conforto no asfalto.

Seus sulcos contam com desenho que têm função de expelir pedregulhos, que geralmente agarram no uso fora de estrada e que podem ser arremessados contra a lataria de outros veículos. Além disso, os executivos também explicam que o composto garante menor ruído quando se trafega no asfalto.

Quem já guiou uma picape ou jipe calçados com modelos ATR sabe o quanto eles são barulhentos e tendem a cantar nas curvas. Para isso, a fabricante explica que o pneu conta com uma camada abaixo da banda de rodagem que amortece o contato com o piso.

“O resultado final de todos esses avanços tecnológicos é um pneu com performance e equilíbrio surpreendentes e capaz de atender com perfeição tanto as exigências do off-road como o conforto esperado em pistas pavimentadas”, afirma o supervisor comercial de desenvolvimento de produto da Continental Pneus João Scalabrin.

Mercado

De acordo com a centenária fabricante de Ohio, que tem linha de produção em Camaçari (BA), as vendas desse tipo de pneu cresceram 7% de 2018 para 2019. E a previsão é de uma média de elevação anual na casa de 9%, até 2025.

A marca norte-americana está de olho principalmente no aquecimento do setor agrícola, que representa cerca de 75% das vendas, assim como o crescimento da frota de veículos utilitários na ordem de 11,3% de 2018 para 2019.

On Road

Questionados se a marca pretende oferecer uma linha com dimensões para SUVs compactos, os executivos da General Tire afirma quem têm planos para trazer uma linha de pneus para utilitários compactos com perfil urbano, para modelos como o Tracker.