Se por aqui as peruas se tornaram museus ambulantes, na Europa elas seguem firmes e fortes, mesmo com a pressão dos utilitários-esportivos. E elas ainda fazem tanto sucesso que a Genesis, marca de luxo da Hyundai, acaba de apresentar o G70 Shooting Brake.

Quem acompanha o HD Auto sabe que shooting brake é um tipo de perua derivada de cupê, como o Porsche Panamera Sport Turismo, Mercedes-Benz CLS Shooting Brake e até mesmo a Ferrari FF (atual GTC5 Lusso).

Derivado da atual do sedã esportivo G70 - que foi reestilizado no ano passado, o carro foi projetado para agradar justamente o público europeu, que curte essas peruas de alto desempenho e estilo mais arrojado que uma station wagon convencional (com três janelas laterais). O visual segue a linguagem de estilo da marca com faróis e lanternas bipartidos.

No entanto é impossível não enxergar elementos do Panamera Sport Turismo, assim como da CLS Shooting Brake, como detalhes de para-choques, vincos laterais e do capô.

Na traseira, o destaque fica por conta da curvatura do para-brisas traseiro, que invade a lateral, dando efeito de uma pequena janela espiã. As ponteiras elípticas completam o visual.

Por dentro

O interior do G70 é refinado, com acabamento em couro nas portas, painel, assim como bancos com costura quadriculada (como no Audi RS3 Sedan) em tom grená. Pedaleiras e peças em alumínio concluem o acabamento.

A lista de equipamentos não foi divulgada, mas o carro oferece quadro de instrumentos digital, multimídia flutuante, ar-condicionado digital de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico, bancos com ajuste elétrico e assistentes de condução.

Motor

A Hyundai não dá detalhes da motorização do G70 Shooting Brake. No entanto, é esperado que a perua conte com os mesmos motores do sedã, que parte da unidade 2.0 biturbo de 255 cv e 36 kgfm de torque, assim como uma versão V6 3.3 de 370 cv e 52 kgfm, além de uma opção turbodiesel 2.2. de 202 cv e 45 quilos de torque.

O sedã conta com duas opções de transmissão, uma caixa manual de seis marchas que pode ser combinada motor turbo e uma opção automática de oito velocidades para os três motores. Já a tração pode ser traseira ou integral.

Se o G70 Shooting Brake seguir o conjunto mecânico do irmão, certamente será um carro divertido de guiar, principalmente quando se combina caixa manual, tração traseira e atrevida silhueta de uma perua.