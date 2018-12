Estudantes universitários de todo o Brasil podem se inscrever para uma vaga de estágio na Gerdau. As inscrições ficam abertas até o dia 11 de janeiro e oferecem 110 vagas em 13 estados, incluindo Minas Gerais. No território mineiro, seis polos da empresa receberão estagiários.

As atividades têm previsão de início para março e serão admitidos estudantes de Engenharias, Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Logística, Economia, Psicologia, Geologia, Comércio Exterior, Direito, Sistema de Informação, Ciências da Computação e Química.

Os interessados devem se inscrever através deste link e escolher o polo para o qual quer aplicar sua candidatura. Em Minas, há a possibilidade de concorrer a vagas nos polos Metálicos e Florestal Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Florestal Três Marias, Mina Miguel Burnier (Ouro Preto), Mina Várzea do Lopes (Itabirito) e na Usina Ouro Branco. Nos demais estados, há vagas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, em Santa Catarina, no Distrito Federal, Ceará, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Mato Grosso e Tocantins.

Sobre Gerdau

A Gerdau é uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri.