O câncer de ovário é o segundo mais comum entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer do colo do útero.

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) é que 6650 novos casos sejam registrados neste ano. A doença é silenciosa e, por isso, o diagnóstico é tardio, já em estágio avançado em 75% dos casos.

Em todo mundo, Maio é o mês da luta contra o câncer de ovário, uma forma de alertar as mulheres para a importância de fazer exames regulares, principalmente, após a menopausa, quando é registrada a maior incidência da doença.

O ginecologista e presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), Agnaldo Lopes, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o câncer de ovário, neste sábado (15), às 14h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.