Gleisi Hoffmann foi reeleita presidente do Partido dos Trabalhadores neste domingo, no último dia do 7º Congresso Nacional do PT, que começou nessa sexta-feira (22), em São Paulo.

Com 558 votos (71,74%) dos 792 registrados, Gleisi ocupará a presidência do partido por mais dois anos, superando as candidaturas de Valter Pomar (11,67%) e Margarida Salomão (16,79%). O também deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) retirou sua candidatura à presidência do partido e apoiou Gleisi na reeleição. Ela havia sido eleita para o cargo pela primeira vez em 2017.

Deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi reeleita presidente do PT, cargo que ocupa desde 2017

Em seu discurso, Gleisi Hoffmann atacou o governo de Jair Bolsonaro e ressaltou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula deixou bem claro que temos, sim, que polarizar. Somos o lado oposto de Bolsonaro. Estamos sempre ao lado do povo”, declarou Gleisi. Ela também criticou o ministro da Justiça, Sergio Moro, responsável pela ação que condenou Lula na Operação Lava Jato. “Lula foi liberado, mas não não é a liberdade plena que nós queríamos. Nós queremos a anulação da sentença de Sergio Moro. Aliás, nós queremos a prisão de Sergio Moro pelas barbaridades que praticou”.

Aos 54 anos, Gleisi é deputada federal pelo Paraná, após ter sido senadora pelo estado entre 2011 e 2018, período em que ocupou a chefia da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff.

