A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) lançou sua candidatura à reeleição à presidência nacional do partido na manhã deste sábado (24) em Belo Horizonte, capital considerada peça-chave para a reestruturação da legenda no país.

À tarde, ela receberá o apoio formal da ex-presidente Dilma Rousseff e de outras lideranças num evento na quadra da escola de samba Cidade Jardim. Nesta manhã, a deputada recebeu jornalistas no escritório do deputado federal Reginaldo Lopes, um dos responsáveis pelo lançamento da campanha de Gleisi em BH.

O nome da chapa encabeçada pela deputada, Lula livre para mudar o Brasil, sinaliza como será sua gestão, caso seja reeleita: "A campanha pelo Lula livre é uma campanha pela liberdade e pelo direito de Lula ter um julgamento justo. Defendê-lo é defender que se faça justiça e defender o legado da conquista do povo brasileiro (na gestão do PT)".

Ela não descarta a possibilidade de o ex-presidente ser candidato ao Palácio do Planalto: "O Haddad (candidato do PT na eleição presidencial passada) é um nome forte. Teve 47 milhões de votos. Também temos o nome do presidente Lula, que é sempre nossa liderança máxima. E se Lula estiver com seus direitos políticos restabelecidas e desejar ser candidato, com certeza será".