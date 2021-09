A General Motors anunciou o retorno do segundo turno das unidades de Gravataí (RS) e São Caetano do Sul (SP). Depois de retomar a produção em agosto, a GM busca ampliar o volume dos modelos Onix e Tracker. A fábrica do ABC será a primeira a iniciar o turno adicional, no dia 27 de setembro. A planta é responsável pela produção do SUV Tracker. Já a unidade gaúcha dará início ao segundo turno no dia 4 de outubro.

“Nos preparamos para este momento e faremos de tudo o que está ao nosso alcance para atender à demanda dos clientes Chevrolet”, afirma o novo presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

A montadora quer dobrar a produção dos modelos, que acumulam longa lista de espera. A fabricante foi atingida pela crise dos semicondutores que paralisou a planta de Gravataí entre abril e agosto, assim como São Caetano do Sul.