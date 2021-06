A maré da General Motors no Brasil não está para peixe. A marca vem amargando perda de participação com a paralisação da produção do Onix e Onix Plus, que só deve voltar no dia 16 de agosto. E para apartar a boataria, o presidente da filial sul-americano, Carlos Zarlenga, resolveu dar um spoiler.

O executivo participou de um vídeo da própria GM, em que mostra as obras de modernização da planta de São Caetano do Sul, de onde sairá sua nova picape de porte intermediário. E o executivo confirmou que a rival da Toro se chamará Montana, com direito a uma imagem da silhueta da picape.

Para fabricar a nova Chevrolet Montana, a GM investiu R$ 10 bilhões na planta centenária do ABC Paulista. A picape deverá chegar ao mercado em 2023 e será construída sobre a plataforma GEM, que é utilizada no Onix, Onix Plus e Tracker.

Possíveis motores

Sem nenhuma confirmação, é esperado que a picape seja equipada com motor 1.2 turbo do Tracker. No SUV, a unidade entrega 133 cv e 21,4 kgfm de torque. No entanto, podemos esperar que o motor passe por ajustes para entregar um pouco mais de torque e potência.

Outras opções na prateleira da GM seria a unidade 1.4 do Cruze (153 cv e 25 kgfm) ou até mesmo o bloco 1.5 da Equinox (172 cv e 28 kgfm de torque). Já a unidade 2.0 de 262 cv e 37 kgfm, que equipava o Equinox Premier não deve figurar por ser importada e também entrar em outra faixa de tributação.

O uso do motor 1.2 ajudaria a ampliar o volume desse bloco, que atualmente só é oferecido no Tracker. Já o 1.4, que segue em linha na Argentina, também poderia ampliar a escala de produção.

Mas tudo ainda está na fase da especulação. O que é sabido é que para concorrer com a Toro, a nova Montana precisará, além de porte e espaço interno, é de potência e torque para dar conta da carga na caçamba. Senão será mais um coadjuvante como foi a finada Montana.

Velha Montana

A primeira geração da Montana chegou em 2003, como sucessora da Corsa Pick-up. A picape leve era derivada da segunda geração do Corsa e ficou em linha até 2010, quando chegou a geração, com linhas derivadas do Agile.

Sem conseguir competir com a líder Fiat Strada e com a Volkswagen Saveiro, a Montana perdeu versões e ficou como figurante no segmento. Em 2020, a picape emplacou apenas 6.654 unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Para se ter uma ideia, a Strada fechou o ano com 80.041 licenciamentos. Em maio deste ano, com apenas 1.742 carros emplacados, a GM decidiu encerrar a produção da picape para dar espaço para o novo utilitário.