O Dia dos Namorados é o novo mote dos golpistas que se aproveitam da combinação entre desejo de consumo e "falta de maldade" dos usuários de aplicativos de mensagens e redes sociais. Desta vez, as iscas são kits de perfume da marca Boticário e óculos da marca Ray-Ban. Segundo a empresa de segurança digital PSafe, por hora, desde a semana passada, são registrados cerca de 1.500 acessos aos links fraudulentos disseminados via WhatsApp utilizando a promessa de brindes das marcas.

Ao clicar no link atribuído ao Boticário, o usuário é incentivado a responder uma breve pesquisa e, posteriormente, compartilhar o link malicioso com pelo menos cinco contatos ou grupos para ter acesso a um suposto kit de perfume. Depois do compartilhamento, ele ainda é induzido a fornecer dados pessoais e, por fim, direcionado a páginas falsas que orientam o downloads de apps infectados com malwares.

Em outra mensagem, são oferecidos óculos de sol. "A Ray-BAn está promovendo esta semana uma campanha para o Dia dos Namorados. Presentear é celebrar o amor. Ela está distribuindo milhares de modelos de seus óculos de sol. Garanta logo o seu", diz a mensagem, que oferece o link para cadastro

"Na maioria das vezes, os golpistas querem roubar dados pessoais do usuário", alerta Emilio Simoni, diretor do laboratório da PSafe. Segundo ele, já se tornou comum que cibercriminosos se aproveitem de empresas famosas ou que, frequentemente, realizam ações promocionais, para criar ataques quase idênticos às promoções verdadeiras.

Para não cair em golpes, o especialista em segurança afirma que é essencial o usuário tomar algumas medidas de segurança, como sempre checar se o link é verdadeiro ou não, o que pode ser feito pelo site da Psafe, e utilizar antivírus. Além disso, é importante ficar atento a promessas muito vantajosas ou preços muito abaixo do valor de mercado, pois há grande probabilidade de ser um golpe.

Não é a primeira vez que o Boticário é usado em um golpe de WhatsApp. Em 2017, a marca também serviu de isca. Procurada pela reportagem, a marca confirma, por meio de nota, a ocorrência de link falso com a promoção de kits de Dia dos Namorados e informa que o caso foi apurado e está sendo tratado pela empresa. "O Boticário aproveita para reforçar que todos os seus consumidores sempre verifiquem, em todas as nossas redes, a legitimidade e procedência do que recebem antes de realizarem qualquer acesso. No caso de dúvida, o consumidor pode entrar em contato com a marca pelos canais oficiais de O Boticário. A empresa reforça que adota as melhores práticas de segurança da informação e que segue monitorando e orientando seus consumidores", diz a nota.

A reportagem procurou pela Ray-Ban, por e-mail, e aguarda retorno.

Proteja-se:

01. Questione antes de clicar e desconfie sempre: em geral, os golpes oferecem uma vantagem desproporcional mediante fornecimento de dados pessoais.

02. Cheque sempre se o link é verdadeiro. O site da PSafe oferece esse serviço.

03. Utilize antivírus no computador e no celular. Geralmente, a versão mais simples é gratuita.

04. Mantenha habilitada a opção de segurança que inibe download de aplicativo não relacionado à loja oficial do dispositivo.

05. Sempre verifique se o endereço apresentado é de fato da empresa que afirma ser (verificar o cadeado de segurança no navegador, ao lado esquerdo na barra de endereço da página e o destino do site acessado).

06. Se for necessário preencher um formulário ou atualizar um cadastro, ligue para a empresa para verificar a veracidade da campanha. As grandes empresas costumam ter um número 0800.

Fique atento a algunas mensagens fraudulentas que estão circulando nos grupos: