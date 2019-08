Voltado para o setor corporativo, o pacote de aplicações em nuvem G Suite, da Google, quer se tornar um padrão nas empresas. E o atrativo é a praticidade de uso, mobilidade e baixo custo. O G Suite é um pacote de serviços que oferece diversos programas e sistemas que dispensam a contratação de softwares como Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), assim como aplicações de e-mail corporativo, armazenamento, sistemas de seguranças e demais funcionalidades.

Segundo a Google, a grande vantagem é que o pacote dispensa a instalação de softwares nas máquinas, assim como gerenciar um monte de licenças, que podem ser uma tarefa complexa quando se trata de muitos computadores. Basta o usuário fazer o login, via Google Chrome, e acessar as ferramentas. Os valores variam de acordo com as ferramentas, com preços entre R$ 24,30 e R$ 112 mensais. O pacote básico oferece 30 GB de armazenamento por usuário, gerenciamento de dispositivos, suporte 24 horas e contas de e-mail.