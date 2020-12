O Google caiu! Na manhã desta segunda-feira (14), os servidores do YouTube e do serviço de e-mail Gmail, do Google, deixaram de funcionar por intermináveis meia-hora. Serviços como Google Documentos (que é Word online da empresa), assim Analytics e demais ferramentas também ficaram sem acesso.

O serviço voltou à normalidade por volta das 9h30 (horário de Brasília), mas algumas ferramentas ainda apresentavam instabilidade, como a lista de contatos do Gmail. Alguns usuários relataram que as falhas começaram por volta das 8h20 (horário de Brasília).

Os funcionários do Google vendo que não tem como pesquisar no google como faz p arrumar o Google:#Google #YouTubeDOWN pic.twitter.com/yZqQSiY91O — WaNNN (@opawanderson) December 14, 2020

Nas redes sociais foi uma avalanche de postagens alertando sobre a queda dos servidores, e claro, memes. Em uma pesquisa no serviço de busca do gigante da internet, a resposta foi a seguinte: "Tive um problema no meu servidor, mas já passou!"

O Google ainda não se posicionou oficialmente sobre o ocorrido.