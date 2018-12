O governador eleito Romeu Zema (Novo) anunciou nesta sexta-feira (21) mais três secretários que irão compor a próxima administração do Estado. Até o momento, foram definidos dez dos 11 secretários selecionados para o alto escalão do governo, restando a definição de apenas mais um nome.

Para a pasta de Agricultura, Pecuária e Abastecimento o nome escolhido foi o da produtora rural e engenheira florestal Ana Maria Valentin, atual presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas (Irriganor).

Na Secretaria de Governo, o selecionado é Custódio de Mattos, amigo pessoal do vice-governador eleito Paulo Brant e único nome de peso no cenário político a integrar o novo governo até o momento. Mattos foi prefeito de Juiz de Fora por dois mandatos. Além disso, cumpriu três mandatos como deputado federal pelo PSDB e foi secretário de Desenvolvimento Social em Minas no governo Aécio Neves, além de ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte na gestão de Marcio Lacerda.

Já no Meio Ambiente o responsável será Germano Luiz Gomes Vieira, atual secretário do governador Fernando Pimentel (PT) e servidor efetivo da secretaria. Vieira atuou como diretor de prevenção e combate à corrupção pela Controladoria Geral do Estado, além de ter passagens pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Segundo a equipe de transição do governo eleito, os três secretários anunciados passaram pelo crivo das duas empresas que realizam o processo seletivo do alto escalão do governo, a ONG Agenda Brasil do Futuro (ABF) e a Exec, empresa especializada em recrutamento de executivos.

Durante a campanha, Zema afirmou que as atuais secretarias seriam reduzidas de 21 para nove ou 11. Segundo esse planejamento e com o anúncio anterior de outros sete secretários, resta apenas a definição de quem comandará mais uma pasta.

Os demais secretários selecionados para o governo de Romeu Zema são: Gustavo Barbosa (Secretaria de Estado de Fazenda); Otto Alexandre Levy Reis (Secretaria de Planejamento e Gestão); Marco Aurélio Barcelos (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade); Mario Lúcio Alves (Secretaria da Defesa Social e Administração Prisional); Elizabeth Jucá (Secretaria de Impacto Social); Wagner Eduardo Ferreira (Secretaria de Estado de Saúde) e Simone Deoud (Ouvidoria Geral do Estado).