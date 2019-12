Governador lança consulta pública de concessão da Rota Peter Lund

O governador de Minas Gerais Romeu Zema lançou, em Lagoa Santa, uma consulta pública para concessão de três unidades de conservação da Rota das Grutas Peter Lund, projeto que integra o Programa de Concessão de Parques Estaduais (Parc).



A concessão está prevista para um prazo de 25 anos e tem o valor de contrato estimado em R$ 347 milhões, com investimento inicial de R$ 6,3 milhões, que contempla a possibilidade de exploração e o uso das áreas sobre as unidades do Parque Estadual do Sumidouro, em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo; o Monumento Natural Peter Lund, em Cordisburgo; e o Monumento Natural Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, que tem grande importância internacional pelas descobertas do cientista dinamarquês Peter Wilhelm Lund.



A gruta tem 650 metros de extensão e abriga mais de 60 espécies

Essa concessão, será a primeira do Estado na área ambiental e o governador Romeu Zema sustenta que é preciso conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico. “Um empreendimento como esse, que visa atender pessoas, atrair e ser divulgado, realmente cabe à iniciativa privada. E não estamos passando nada para o setor privado, estamos apenas concedendo, dentro de uma série de regras que serão fiscalizadas”, explicou, destacando que o Estado tem função extremamente relevante na Segurança, na Saúde e na Educação.



De acordo com o diretor-geral do IEF, Antônio Malard, o objetivo é transferir a gestão de serviços e visitação para uma entidade privada, fazendo com que a gestão ambiental e a preservação dessa atividade permaneçam com o Estado. “Esse modelo faz com que possamos focar nossos esforços naquilo que fazemos tão bem (preservação ambiental), transferindo a visitação para uma entidade que saiba fazer a administração muito melhor do que o Estado. Então, ganha Minas Gerais, a preservação ambiental, o turismo, a economia, mas ganham, principalmente, os mineiros”, avaliou.



*Com Maiara Brito, sob supervisão de Renato Fonseca.



