O enfrentamento à pandemia de Covid-19, as articulações políticas na Assembleia Legislativa, o ensino remoto nas instituições estaduais e as finanças de Minas. Esses são alguns dos assuntos que serão debatidos em entrevista exclusiva com Romeu Zema (Novo). O governador conversa com o editor de Política e Economia do Hoje em Dia, Evaldo Magalhães.

Clique para acompanhar a transmissão.