O Governo de Minas adiou a divulgação da escala de pagamento do 13º salário dos servidores, que deve ser anunciada nesta quinta-feira (20). A informação é do assessor-chefe de Relações Sindicais da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Carlos Calazans.

Ainda de acordo Calazans, o motivo seria a não conclusão dos movimentos financeiros necessários por parte do Governo.

Esta é a segunda vez que a reunião entre os representantes do Governo de Minas e dos servidores estaduais é adiada. Para o diretor fazendário do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos-MG), Ronaldo Luz Machado, além da informação sobre o 13°, os servidores esperam receber também um posicionamento sobre o parcelamento do salário, já os funcionários da Saúde e da área de Segurança, como policiais militares e bombeiros,estão recebendo o salário de novembro em três parcelas: uma quitada no dia 13, a segunda a ser paga nesta sexta-feira (21) e a terceira, no dia 28. Os demais servidores, no entanto, receberiam apenas em duas parcelas, no dia 13 e no dia 28.

"Nos foi informado que o governo também ia estudar a possibilidade de pagar essa segunda parcela a todos os servidores no dia 21, para que eles não tenham que esperar até o fim do mês para receber o resto do salário de novembro", informou Machado

