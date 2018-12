Segue indefinida a data para pagamento do 13° salário de 2018 dos servidores públicos do Executivo estadual após mais uma reunião, realizada na tarde desta sexta-feira (21), entre representantes dos sindicatos e a Comissão de Acompanhamento da Folha de Pessoal.

A reunião desta sexta representou o quarto adiamento da definição sobre o pagamento do 13° salário. Outros encontros aconteceram nos últimos dias 20, 19 e 14 de dezembro.

De acordo com o governo do Estado, está garantido o pagamento da segunda parcela do salário de novembro na data de 28/12. Além disso, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que está sendo editado um decreto estadual adiando o início do vencimento do IPVA para os servidores públicos para a partir do mês de abril de 2019.

Sobre o benefício, no entanto, o governo afirmou, em nota, que, "em função da frustração de receitas que eram aguardadas para até esta sexta-feira, não foi possível definir, nesta data, o pagamento do 13° salário de 2018".

No texto, o governo de Minas se comprometeu a informar, na próxima semana, a forma de pagamento e valores do 13°, com expectativa de quitar uma parte ainda neste ano.

O diretor político do Sindicato dos Trabalhadores no Servico Público do Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos), Geraldo Henrique, afirmou que não acredita em definição de data para pagamento na próxima semana, pois, segundo ele, ela é considerada 'morta' devido ao feriado de Natal. "Não anunciaram e não deram nem data de reunião", concluiu.

De acordo com o Sindpúblicos, Minas Gerais tem, atualmente, uma das maiores folhas de pagamento do país: R$ 2,1 bilhões. São, ao todo, 609 mil servidores, dos quais 42% são aposentados, o que representa 353.942 servidores ativos e 255.406 inativos e pensionistas.