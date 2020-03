O presidente da República, Jair Bolsonaro, realiza coletiva de imprensa com a presença de ministros de Estado sobre o coronavírus. O evento será realizado às 14h30 no Salão Oeste do Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

