Durante um evento realizado no Palácio da Liberdade nesta quinta-feira (21), o governo de Minas anunciou a criação de 16 mil vagas de Ensino Médio Integral no Estado. Segundo a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, serão abertas vagas em 213 escolas, que serão somadas às 68 já existentes.



O investimento para a abertura das vagas, segundo a pasta, será de R$ 151 milhões e haverá designação de profissionais para atuar nas unidades e suprir a demanda dos novos alunos. Do montante, cerca de R$ 71,5 milhões serão destinados à folha de pessoal, R$ 64 milhões para obras e equipamentos e R$ 16 milhões para alimentação.



As vagas serão abertas em todas as 12 mesorregiões do Estado e serão voltadas, principalmente, para a formação profissional dos estudantes. Ao todo, serão oferecidos 18 cursos técnicos, cujas temáticas são baseadas na demanda do mercado de trabalho de cada região.

As matrículas para estudantes que começarão o Ensino Médio no próximo ano se iniciam na próxima quinta-feira (28) e serão feitas totalmente pela internet. Alunos que já estão em escolas que receberão os cursos no próximo ano estarão automaticamente matriculados.

O projeto foi explicado durante o Seminário “Construindo seu Futuro - Itinerários do Ensino Médio Integral em Minas Gerais”, do qual o governador Romeu Zema (Novo) também participou. Em seu pronunciamento, Zema destacou a importância da educação na vida dos indivíduos e declarou que a capacidade é mais importante do que um diploma de ensino superior. “Eu conheço mestres de obras, carpinteiros, que ganham mais do que advogados, fisioterapeutas formados, porque eles são bons no que fazem”, afirmou.

Retorno

No início do ano, o governo do Estado chegou a anunciar o corte de cerca de 80 mil vagas de ensino médio integral regular. Na época, 1600 escolas em Minas ofereciam a modalidade, mas o número foi reduzido a 68. A justificativa foi a falta de verbas para a manutenção das instituições, que já se encontravam em situação precária.

Nesta quinta, Julia Sant'Anna explicou que a oferta de vagas está sendo retomada gradativamente observando a possibilidade do Estado de oferecer um serviço satisfatório em todas.

Expectativa



Maria dos Santos, diretora da Escola Estadual São José, de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu o ofício do governo há cerca de um mês anunciando que vagas de ensino integral serão abertas na instituição em 2020. “Ainda não sabemos bem como vai funcionar, mas a superintendente garantiu que haverá capacitação para que possamos receber os novos alunos”, contou. A educadora comemorou a escolha da escola e reiterou a importância de capacitar os alunos para o mercado de trabalho.



Entre os estudantes, a novidade ainda é pouco conhecida. “Quero saber primeiro o que vai ser oferecido para decidir se mudo ou continuo na escola onde estou”, contou Karolaine de Almeida Nascimento, de 15 anos. A adolescente é aluna em uma escola de BH e disse que pretende fazer uma prova no ano que vem para trabalhar em uma empresa para, aos 17, entrar no Colégio Militar e seguir carreira.



A decisão de Kaylane Lorena Rodrigues, de 14 anos, colega de Karolaine, já foi tomada. A estudante vai precisar mudar de escola porque o ensino integral será obrigatório onde ela estuda atualmente. “Vou para outra que só tenha de manhã porque temos que trabalhar à tarde, e tem gente que tem irmãos, tem a casa pra cuidar à tarde, então não tem jeito”, explicou. A adolescente sonha, no entanto, em cursar duas faculdades: administração e letras.