O governo começa a pagar amanha a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, o “coronavoucher”, para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os clientes dos demais bancos, o pagamento será feito a partir do dia 14 deste mês. O segundo pagamento do benefício de R$ 600 ocorrerá entre 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos beneficiários. E a última parcela será paga de 26 a 29 de maio. A ideia é que todo o pagamento do benefício – as três parcelas de R$ 600, totalizando R$ 1.800 sendo beneficiadas até duas pessoas por família – seja feito em cerca de 45 dias, com a liberação R$ 98 bilhões para 54 milhões de pessoas.

Ontem, foram lançados o site auxílio.caixa.gov.br e o aplicativo APP Caixa/Auxílio Emergencial para iOS e Android para os trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEI) e contribuintes da Previdência que ainda não têm informações no CadÚnico. No entanto, logo após o lançamento dos serviços, houve instabilidade nos sistemas, o que voltou a ocorrer também entre o meio-dia e 13 horas.

O cadastramento também é necessário para as pessoas que não estavam no CadÚnico até o dia 20 de março. Quem não sabe se está no cadastro pode conferir a situação ao digitar o número do CPF no aplicativo.

Com dois filhos menores, a autônoma Verônica Machado Lima Caldas avalia que o dinheiro vem em boa hora. “Vai ser a salvação. Estou sem renda e preciso complementar a pensão dos meus filhos. Não estou podendo atender e os clientes não têm me procurado”, conta a moça, que é manicure e designer de sobrancelha.

Ontem, logo cedo, ela tentou baixar o programa no celular dela, um aparelho mais antigo. Começou por volta das 9h30, mas só teve sucesso depois das 14h30, mesmo assim instalando o aplicativo no aparelho da filha, um modelo mais novo. “O que eu achei ruim é que não é qualquer aparelho que dá para baixar o aplicativo, mas depois que entra é super rápido, fiz o cadastro e me enviaram uma senha. Agora está sob análise”, disse.

Em apenas seis horas ontem, a Caixa finalizou o cadastro de 10 milhões de benefícios da renda básica emergencial. Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, ao considerar os eventuais pedidos rejeitados de quem não tem direito ao benefício, a expectativa era terminar o dia com 15 milhões a 20 milhões de trabalhadores cadastrados que começarão a receber o auxílio no dia 14.

Das 9h às 15h, as ferramentas de cadastramento da Caixa tinham enviado 15 milhões de SMS a trabalhadores que requereram o benefício. As mensagens pelo celular avisam se o trabalhador preenche os requisitos para ter direito ao auxílio de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras.

Sites falsos

Governo Federal também faz um alerta contra as fake news. Sites falsos foram criados e disseminados pelo aplicativo WhatsApp para tentar obter dados dos beneficiários. O recado é para não fornecer dados para qualquer pessoa ou site que fale em nome do benefício.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, enfatizou que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estão investigando tentativas de fraude. “Fraudadores, cuidado! Vocês vão parar na cadeia. Vamos atrás de cada um que estiver por trás desses sites para lesar quem precisa desse dinheiro”, alertou.

Com Agência Brasil