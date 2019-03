O Governo de Minas começou, nesta segunda-feira (11), o processo de seleção para recrutar 500 profissionais que vão trabalhar em cargos de chefia, direção e superintendência. Neste primeiro dia do programa Transforma Minas, criado para fazer o recrutamento, foram divulgados quatro cargos.

São eles: Subcontrolador de Governo Aberto, Corregedor-Geral, Subsecretário da Receita Estadual e Superintendente de Proteção Social Básica. A remuneração varia de R$ 6.600 podendo chegar a R$ 19 mil. As inscrições podem ser feitas no site www.transformaminas.mg.gov.br e os prazos variam conforme o cargo.

No total, serão abertas cerca de 300 vagas na administração direta e outras 200 na administração indireta. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), novas vagas serão lançadas nos próximos dias. Por isso, os interessados devem acessar diariamente o site do programa e acompanhar as vagas.

Qualquer pessoa que preencha os pré-requisitos e as competências exigidas em cada função pode participar do processo de seleção. As exceções ficam por conta de algumas posições, como as Superintendências Regionais de Ensino, que devem ser preenchidas necessariamente por servidores públicos efetivos - ativos ou inativos das carreiras públicas da Educação.

Veja a descrição dos cargos disponíveis nesta segunda-feira:

Controladoria Geral do Estado (CGE)

Subcontrolador de Governo Aberto

Inscrições até: 12 de abril

Remuneração: R$ 9 mil

Carga horária: 40 horas semanais, preferencialmente entre 7h e 19h

Clique aqui para ter mais detalhes da vaga e fazer inscrição

Corregedor-Geral

Inscrições até: 12 de abril

Remuneração: R$ 9 mil

Carga horária: 40 horas semanais, preferencialmente entre 7h e 19h

Clique aqui para ter mais detalhes da vaga e fazer inscrição

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Subsecretário da Receita Estadual

Inscrições até: 19 de abril

Remuneração: R$ 19 mil

Carga horária: 40 horas semanais, preferencialmente entre 8h e 18h30

Clique aqui para ter mais detalhes da vaga e fazer inscrição

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE

Superintendente de Proteção Social Básica

Inscrições até: 19 de abril

Remuneração: R$ 6.600 + R$ 1 mil de gratificação

Benefício: vale-refeição de R$ 47 por dia útil

Carga horária: 40 horas semanais, preferencialmente entre 7h e 19h

Clique aqui para ter mais detalhes da vaga e fazer inscrição

O processo seletivo foi anunciado na sexta-feira (8), quando o Estado informou que as vagas têm remuneração que variam de R$ 7 mil a R$ 20 mil. Além dos 500 cargos, e após a aprovação da reforma administrativa, a quantidade de vagas pode aumentar e ultrapassar os 700.

As etapas de seleção vão variar de acordo com cada vaga, podendo envolver, além da análise curricular, entrevista por competências, entrevista com especialistas, teste de perfil, dentre outras.

Cargo por mérito

O secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy declarou, que o Transforma Minas dará continuidade ao processo que se iniciou com a seleção dos secretários. "A gente pretende selecionar lideranças em grande escala para o governo. Não estamos falando de uma ou duas posições, mas de um número significativo de posições que consigam fazer a diferença na administração do Estado. Nosso objeto é escolher as melhores pessoas para aprimorar a gestão do Estado e, cada vez mais, profissionalizá-la, criando critérios objetivos de meritocracia", afirmou Levy.

Em nota, o governador Romeu Zema (Novo) reforçou que pretende escolher os melhores profissionais para os postos de liderança e gerência no governo. "Vamos dar mais transparência às decisões e desenvolver um modelo diferente de gestão pública, baseado nos resultados e na contínua prestação de contas à sociedade", afirma.

Leia mais:

Inscrição para 500 cargos de chefia no Governo de Minas ainda não está disponível

Minas abre seleção para contratar 500 cargos de chefia com salários de até R$ 20 mil