Estão abertas até sexta-feira (11) as inscrições para coordenador administrativo regional do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (Ipsm) em três cidades: Ipatinga, Governador Valadares e Uberlândia. A jornada é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.200. Interessados podem fazer a inscrição aqui.

O candidato deve ter ensino superior completo com formação em Direito, Administração, Contabilidade, possuir a graduação de Subtenente da PM/BM – MG ou pertencer ao quadro de Oficiais da Polícia Militar/ Bombeiro Militar.

De acordo com o site Transforma Minas, os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens constantes para os municípios que estão inseridos no território de abrangência da sua coordenadoria. Conforme dados sobre a vaga, “é necessário que o profissional seja um eficiente gestor de pessoas, aberto à inovação e adepto a um ambiente dinâmico de trabalho, com capacidade de trabalhar em equipe, ter espírito público e inspirar liderança”.

Além do salário, o coordenador receberá vale-refeição de R$ 47 por dia trabalhado.

