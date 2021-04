O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta sexta-feira (30) a escala de pagamento do funcionalismo público estadual para o mês de maio.

Os servidores receberão a primeira parcela do salário, referente ao mês de abril, no valor de R$ 2 mil, no dia 7 de maio, antes do Dia das Mães. Na mesma data, servidores das áreas de Saúde e Segurança recebem o pagamento integral.

Já a segunda parcela do salário será pago em 20 de maio. Na mesma data será depositado o auxílio fardamento dos militares, que é pago anualmente.