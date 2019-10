O Governo de Minas anunciou, nesta quinta-feira (31), a escala de pagamento de salários a servidores do Estado no mês de novembro. Os critérios adotados são os mesmos dos meses anteriores.

De acordo com o Governo, a primeira parcela será paga no dia 11 de novembro, enquanto a segunda será no dia 22.

Na primeira parcela, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000. Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.

O 13º salário de outubro já havia sido quitado para 100% do funcionalismo público no dia 21 de outubro. A antecipação de dois meses foi possível devido a organização do fluxo de caixa e esforços do Executivo estadual para equilibrar as contas, conforme o governo.

