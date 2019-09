A Secretaria de Estado de Fazenda divulgou nesta terça-feira (3) a escala de pagamento do mês de setembro para os servidores públicos de Minas Gerais. O salário é referente ao mês trabalhado em agosto. Conforme o Estado, serão seguidos os mesmos critérios adotados nos últimos meses, com a remuneração sendo quitada em duas parcelas.

A primeira parcela do salário será paga no dia 11 de setembro, quando serão depositados até R$ 3 mil para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para as demais categorias serão depositados até R$ 2 mil na mesma data. A segunda parcela será quitada no dia 25 de setembro, quando os valores restantes serão pagos a todos os servidores, incluindo os inativos e pensionistas.

Décimo terceiro

Além disso, o funcionalismo público também receberá a oitava parcela do 13º salário do ano passado. Ela será no valor de R$ 800, exceto para os servidores da Segurança Pública, que já foram pagos.

Por meio de um acordo firmado em fevereiro entre o governo e a categoria, policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos já tiveram a remuneração quitada.

Já para os demais servidores, o 13° tem sido pago desde fevereiro, em 11 parcelas, que vão até dezembro deste ano. Confira a escala de pagamentos do benefício:

