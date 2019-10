O Governo de Minas anunciou, nesta segunda-feira (21), que o novo secretário de Desenvolvimento Econômico será o empresário e engenheiro Cássio Rocha de Azevedo. Ele substitui Manoel Vitor de Mendonça, que pediu demissão no mês passado.

De acordo com o Governo, Azevedo tem no currículo a estruturação de grandes companhias. “A experiência de Azevedo no setor privado será de fundamental importância na atração de investimentos para o Estado. Além disso, contribuirá para a meta do Governo de Minas de redução de processos burocráticos para tornar a economia mais dinâmica”, afirmou o Governo por meio de nota.

Mas a nomeação não será imediata. Azevedo resolverá questões de cunho pessoal e profissional antes de assumir o cargo. A publicação da nomeação no Diário Oficial acontecerá nos próximos dias, afirmou o Governo.