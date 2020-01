O Governo de Minas informou nesta quinta-feira (16), que vai fazer o depósito integral do 13º salário dos servidores públicos estaduais que recebem até R$ 2,5 mil líquidos, até 21 de janeiro. A medida contempla mais de 60 mil servidores.

“O pagamento só será possível graças aos esforços adicionais da Secretaria de Fazenda, especificamente, da Receita Estadual, que tem se empenhado ao máximo no sentido de incrementar a arrecadação do Estado”, diz o comunicado.

O Governo havia firmado compromisso com a Fazenda de que pagaria, em três parcelas, o 13º dos servidores da referida secretaria, caso ela conseguisse levantar recursos para quitar com o abono de quem recebe entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Por isso, os servidores fazendários recebem a primeira parcela também no dia 21. Em dezembro do ano passado foi feito o pagamento integral do 13º a 61,5% dos servidores, que recebem até R$ 2 mil líquidos.

Segundo o governo, a prioridade agora é solucionar o pagamento do restante dos servidores com a operação da antecipação dos recebíveis do nióbio.