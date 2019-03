O Governo de Minas informou, no início da noite desta quarta-feira (27), que irá pagar, no dia 21 de maio, o valor restante do 13º salário para os servidores da Segurança Pública. A decisão foi tomada após uma reunião realizada pela manhã entre os secretários de Governo, Custódio Mattos, e de Planejamento e Gestão, Otto Levy Reis, e os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do Gabinete Militar. Para as outras categorias, está previsto o escalonamento original.

Por meio de nota, o Governo divulgou ainda que fará o pagamento integral do abono de fardamento dos servidores da Segurança Pública, juntamente com a 1ª parcela dos vencimentos de junho de 2019, além da continuidade do repasse financeiro semanal ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), garantindo a normalidade dos serviços de atendimento à saúde.

Os deputados estaduais Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Delegada Sheila, Eli Grilo, Bruno Engler, e os federais Subtenente Gonzaga e Cabo Júnio Amaral, representantes da Segurança Pública, também estiveram presentes na reunião. "Após intenso diálogo, os representantes do Governo reconheceram as reivindicações, permitindo avanço em alguns pontos da pauta, conforme registrado em compromisso oficial, divulgado pelo Governo", afirmaram os parlamentares, por meio de nota conjunta.

Uma manifestação dos servidores da Segurança Pública, que estava prevista para ser realizada nesta sexta-feira (29), não deve mais acontecer. Mesmo assim, fica mantida a Audiência Pública da Comissão de Segurança Pública, a ser realizada às 13h, na Assembleia Legislativa.

Confira a nota do Governo de Minas publicada no site da Agência Minas:

Estiveram presentes o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Giovane Gomes da Silva, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Edgard Estevo da Silva, o Chefe do Gabinete Militar, Coronel da PM Evandro Geraldo Ferreira Borges, o Chefe da Polícia Civil, delegado Wagner Pinto, os secretários de Governo, Custódio Mattos, e de Planejamento e Gestão, Otto Levy Reis, e parlamentares estaduais e federais vinculados ao sistema de Segurança Pública.

O Governo de Minas Gerais, em diálogo com os comandos da PMMG, CBMMG, Chefia da Polícia Civil e Gabinete Militar, e com os parlamentares vinculados à Segurança Pública, estabelece seus compromissos em relação ao setor:

1 – Pagamento integral das parcelas restantes do 13º salário, no dia 21 de maio de 2019, mantido o pagamento da parcela prevista para abril;

2 – Continuidade do repasse financeiro semanal ao IPSM, garantida a normalidade dos serviços de atendimento à saúde;

3 – Pagamento integral do abono de fardamento dos servidores da Segurança Pública, juntamente com a 1ª parcela dos vencimentos de junho de 2019;

4 – Diálogo contínuo com o objetivo de constituir um plano visando:

a) A recomposição salarial das perdas inflacionárias

b) A retomada do pagamento no 5º dia útil de cada mês;

5 – Atitude permanente de diálogo e interlocução periódica com os comandos, chefias de corporação e representantes do setor, tendo em vista o interesse da sociedade e o bem-estar dos profissionais de segurança do Estado de Minas Gerais”.