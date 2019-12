O Governo de Minas divulgou na manhã desta segunda-feira (30) a escala de pagamento dos servidores estaduais para o mês de janeiro de 2020. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento, a primeira parcela será paga no dia 10 de janeiro e a segunda, no dia 20 do mês.

Dessa vez, na primeira parcela, serão depositados até R$ 3 mil para os servidores da Saúde, enquanto para as demais categorias permanece a mesma regra dos meses anteriores: serão depositados até R$ 2 mil na primeira parcela - o restante será pago na segunda parcela.

O pagamento também será diferenciado para os profissionais da Segurança Pública. Eles receberão o pagamento integral no dia 10 de janeiro, sétimo dia útil do mês, e a segunda parcela do 13° salário no dia 21 de janeiro.