Enfermagem, eletrônica, informática, mecânica e saúde bucal são algumas das 35 áreas mais demandadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse é um dos resultados de um levantamento de quais são as profissões de nível técnico mais procuradas pelo mercado de trabalho feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) em 2019. A intenção do Governo de Minas é desenvolver cursos específicos para formar profissionais para áreas onde há vagas certas de emprego.

O diagnóstico inicial, feito em cinco mesorregiões do Estado, é um piloto do Governo Federal que depois irá replicar o trabalho para outros Estados. A partir dos dados colhidos, a Sedese buscou parceiros que vão oferecer cursos de cursos de educação profissional de forma alinhada com as necessidades do mercado de trabalho.

A pesquisa indicou que a área de tecnologia permanece em alta, mas o mercado indica que também precisa de profissionais qualificados nos setores de saúde, indústria, vendas e lazer.

Os primeiros cursos ainda não foram disponibilizados, mas a secretaria garante que serão gratuitos e ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. As propostas já foram encaminhadas ao Ministério da Educação, que precisa dar aprovação para que os cursos possam ser realizados. A proposta é que o ministério disponibilize R$ 40 milhões para financiar 15 mil vagas em todo o Estado.

De acordo com a Sedese, a divulgação dos cursos, do quantitativo de vagas e das localidades de oferta serão feitas assim que houver a aprovação. Há opções de cursos tanto de curta duração (160 a 400 horas-aula) quanto técnicos (800 a 1200 horas-aula). Terão prioridade os estudantes da rede pública estadual de nível médio.

“Será um processo dinâmico. Vamos ofertar os cursos conforme as demandas do momento. Conforme uma área for suprida, vamos passar a investir mais em outra”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Elizabet Jucá. Segundo ela, uma das áreas mais demandadas do Estado que certamente deve demandar cursos é a de cuidado com idosos (embora não apareça no diagnóstico apresentado pela secretaria).

Confira as áreas técnicas mais demandadas em cinco mesorregiões mineiras (Metropolitana, Sul-Sudoeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Triângulo Mineiro-Alto Paranaíba):

REGIÃO METROPOLITANA

Vendas

Enfermagem

Segurança do Trabalho

Informática

Qualidade

Sistemas de Transmissão

Eletroeletrônica

Edificações

Automação industrial

Logística

Fabricação Mecânica

Eletrônica

Manutenção e suporte em informática

Redes de computadores

Estradas

Agrimensura

Geodésia e cartografia

Química

Análises químicas

Geoprocessamento

Informática para internet

Desenvolvimento de sistemas

Saúde bucal

Mecânica

Mecânica de precisão

Sistema a gás

Citopatologia

Ações de comandos

Cavalaria

Comércio

Lazer

Ludoteca

Marketing

Suprimento

Transações Imobiliárias

SUL-SODOESTE

Ações de comandos

Automação Industrial

Cavalaria

Eletroeletrônica

Eletrônica

Enfermagem

Fabricação Mecânica

Informática

Lazer

Logística

Ludoteca

Manutenção e suporte em informática

Qualidade

Redes de Computadores

Saúde Bucal

Secretariado

Segurança do Trabalho

Sistemas de Transmissão

Suprimento

Transporte Dutoviário

Transporte Metroferroviário

Vendas

ZONA DA MATA

Ações de Comandos

Agrimensura

Cavalaria

Enfermagem

Estradas

Geodésia e cartografia

Geoprocessamento

Informática

Lazer

Ludoteca

Manutenção e Suporte em Informática

Marketing

Qualidade

Redes de Computadores

Saúde Bucal

Secretariado

Segurança do Trabalho

Sistemas de Transmissão

Transações Imobiliárias

Vendas

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANÁIBA

Ações de Comandos

Agricultura

Agrimensura

Automação Industrial

Cavalaria

Desenvolvimento de Sistemas

Edificações

Eletroeletrônica

Eletrônica

Enfermagem

Estradas

Geodésia e cartografia

Geoprocessamento

Informática

Informática para Internet

Lazer

Logística

Ludoteca

Manutenção e Suporte em Informática

Qualidade

Redes de Computadores

Saúde Bucal

Secretariado

Segurança do Trabalho

Sistemas de Transmissão

Suprimento

Vendas

VALE DO RIO DOCE

Eletrotécnica

Enfermagem

Informática

Manutenção e Suporte em Informática

Redes de Computadores

Saúde Bucal

Secretariado

Segurança do Trabalho

