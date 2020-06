O combate à pandemia da Covid-19 em Belo Horizonte precisa de mais diálogo entre a administração municipal e o Governo de Minas. A avaliação é do secretário-geral do Estado, Mateus Simões, que se posicionou sobre o assunto durante coletiva na Cidade Administrativa, na tarde desta quarta-feira (17). Na ocasião, foi divulgada a criação de 23 leitos para a doença no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro.

"Eu instaria as autoridades municipais que se manifestassem sobre as dificuldades que eles estejam enfrentando. Para que nós possamos ajudar Belo Horizonte e o entorno, como nós temos ajudado o interior", declarou.

Conforme Simões, BH e as cidades da Região Metropolitana têm os piores índices de contágio, o que preocupa a administração estadual, já que, segundo ele, a PBH não estaria cumprindo promessas deexpansão de leitos. "Da previsão inicial de expansão de CTI's, nós contamos, hoje, com pouco mais de 25% do que havia sido comprometido pela prefeitura. Isso nos causa ainda mais preocupação, já qu, a capital e seu entorno apresentam um agravamento da condição de infecção grave nos últimos dias", afirmou.

O secretário reforçou que BH e a RMBH não ficarão sem a ajuda estadual. "O Estado, a Fhemig, a PM, ninguém voltará as costas para o município, mas é importante que as autoridades municipais, que são as gestoras da saúde, nos indiquem qual é a necessidade", afirmou.

Além disso, pediu que as autoridades municipais "percebam os equívocos que já foram cometidos até aqui, corrijam a sua rota, interrompam as medidas inadequadas de reabertura que foram adotadas, se adequem às propostas apresentadas pelo Minas Consciente ou adotem programas seus, mas que sejam capazes de garantir segurança sanitária e ampliação da capacidade de assistência", declarou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda um posicionamento sobre as críticas feitas pelo Governo de Minas.