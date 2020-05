O Governo de Minas Gerais informou, nesta quarta-feira (6), que os servidores das áreas de saúde e segurança pública receberão o salário integralmente no dia 15 de maio. Para os outros servidores, a escala de pagamento ainda não tem data para ser divulgada.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, o pagamento será possível nesta data após grande esforço do Estado no fluxo de caixa, para conseguir os recursos necessários que contemplem os profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus.

Não há previsão para o pagamento de salários referente a abril para os outros servidores, devido à difícil situação financeira do momento, segundo o Governo. Para o mês de maio, a estimativa é que haja uma queda de R$ 2,2 bilhões na arrecadação.

Conforme o governador Romeu Zema informou em diversas entrevistas, o Estado depende do recebimento de recursos da União para pagar as contas. No sábado (2), o Senado aprovou a lei que garante ajuda a Estados e municípios para compensar as perdas econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19.