O Governo de Minas decidiu, na manhã desta sexta-feira (22), encerrar o parcelamento do salário dos servidores das Forças de Segurança no Estado a partir do próximo mês e divulgou as datas para o pagamento do 13º da categoria. O ponto faz parte de uma série de medidas que, segundo o governo, significam o fim das negociações pelas reivindicações desses profissionais.



Além do fim do parcelamento, o governo divulgou que, em relação à compensação das perdas inflacionárias da Segurança Pública desde 2015, ficou firmado o seguinte calendário e percentuais:



• 13% na folha de pagamento de julho/2020;

• 12% na folha de pagamento de setembro/2021;

• 12% na folha de pagamento de setembro/2022.



Também estão previstos o pagamento integral do abono fardamento na folha de abril do próximo ano e o envio para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até o dia 3 de fevereiro de 2020, do projeto de lei que viabilizará a recomposição salarial, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.



Outro ponto tratado e divulgado pelo governo é o pagamento do décimo terceiro salário. Segundo o governo, caso não ocorra a operação do nióbio, o pagamento desse valor para a segurança pública será feito em três parcelas: 21 de dezembro deste ano, 21 de janeiro de 2020 e 21 de fevereiro de 2020.



Participaram de reunião, na manhã dessa sexta-feira:

• os secretários de Planejamento, Otto Levy, de Governo, Bilac Pinto, de Justiça e Segurança Pública, general Mario Lúcio de Araujo;

• o coronel Rodrigo Souza, chefe do Gabinete Militar, coronel Giovanne Gomes da Silva;

• comandante-geral da Polícia Militar, coronel Edgard Estevo;

• comandante-geral do Corpo de Bombeiros, delegado-geral Wagner Pinto;

• Chefe da Polícia Civil, chefe do Estado Maior da PMMG, coronel Marcelo Fernandes;

• diretor-geral do Departamento Penitenciário, Rodrigo Machado;

• subsecretário de Atendimento Sócio Educativo, Bernardo Pinto;

• parlamentares e representantes das entidades de classe.



