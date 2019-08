O governo encaminhou ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei orçamentária anual (PLOA) de 2020 e o texto do projeto de lei que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023. As mensagens de encaminhamento foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula no início da tarde desta sexta-feira (30).



O DOU traz apenas a mensagem de envio, sem a íntegra do projeto que deve ser detalhado ainda nesta sexta pelo Ministério da Economia.



Não há, no entanto, até o momento, confirmação do horário da entrevista.



Na quinta-feira (29), o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, adiantou que o PLOA de 2020 trará uma nova previsão de queda no investimento do Governo Central.



A reportagem também noticiou na quinta-feira a possibilidade de suspensão de novas contratações do programa Minha Casa, Minha Vida e do redirecionamento de recursos do Sistema S para o governo bancar alguns gastos do orçamento.

