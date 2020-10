A Linha 2 do metrô de Belo Horizonte, trecho Barreiro/Calafete, na Região Metropolitana da capital mineira, foi qualificada no âmbito do Programa de Parecerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República.

Com isso, serão feitos estudos de viabilidade e de alternativas de parcerias com a iniciativa privada. O decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro está publicado no Diário Oficial União desta quarta-feira (21).

De acordo com estudos, o trecho Barreiro/Calafete é o segundo mais movimentado de Belo Horizonte, abrigando aproximadamente 300 mil habitantes, além da presença do comércio e outras atividades econômicas, segundo nota divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência da República.

Com a qualificação, o projeto passa a ser tratado como empreendimento de interesse estratégico e terá prioridade nacional perante todos os agentes públicos, de todos níveis de governo.

Sistema

A linha 2 do metrô tem 10,5 quilômetros e, a partir da estação Calafate, margeando a Via Expressa, chegará ao Barreiro, com sete terminais previstos. A expectativa é de que 120 mil passageiros sejam transportados por dia.

Como algumas intervenções de infraestrutura no ramal já foram feitas, a expectativa é de que o sistema entre em operação em 36 a 48 semanas depois do início das obras.

(*) Com Agência Brasil

