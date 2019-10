O Governo de Minas está em busca de um parceiro privado para fazer a gestão do uso do Minascentro. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) lançou um edital de licitação para concessão do espaço na avenida Augusto de Lima, que tem o nome oficial de Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro.

A empresa que ganhar a concorrência deverá gerir o espaço (que está sendo revitalizado), cuidando de captação e comercialização de eventos, desenvolvimento, implantação e comercialização de serviços. Poderão participar pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, nacionais ou estrangeiras, que atendam às exigências presentes no edital.

A licitação, na modalidade pregão presencial, vai acontecer no dia 19 de novembro, às 10h, na sede da Codemge (rua Manaus, 467, Santa Efigênia). O período da concessão será de 15 anos, renovável por igual tempo. O processo não constitui privatização, pois os bens continuarão pertencendo à companhia.

Revitalização

De acordo com a Codemge, estão sendo feitas, desde janeiro de 2018, diversas intervenções para garantir segurança e conforto aos usuários, além de preservar o espaço, que é patrimônio tombado. O valor total estimado da reforma é de R$ 30 milhões e a previsão de término é em dezembro deste ano.

Localizado ao lado do Mercado Central, o Minascentro foi criado em 1981, pelo Decreto Estadual nº 21.226, para sediar o encontro das artes, cultura, indústria, comércio, ciência e turismo, mas sua inauguração oficial aconteceu em março de 1984. O edifício é tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) dentro do “Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel”.

