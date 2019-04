O Governo de Minas divulgou nesta sexta-feira (5) que está oferecendo quatro vagas de trabalho na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), todas para subsecretários, com salários de até R$ 11 mil (contando a gratificação). Interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio no site do programa Transforma Minas.

O processo seletivo é aberto a funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou de organizações não governamentais que preencherem os pré-requisitos e as competências exigidas em cada função, além de terem perfil para o serviço público.

Confira as oportunidades:

Subsecretário de Planejamento Orçamento Qualidade do Gasto

O Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto atuará na gestão e alocação eficiente dos recursos orçamentários do estado e na coordenação de todas as etapas do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). Contribua para fortalecer a gestão e as políticas públicas do estado. Cargo comissionado. Inscrições até: 13/05 às 11:59 da manhã.

Remuneração e benefícios:

- Remuneração mensal: R$ 9.000 + R$ 2.000 de gratificação.

- Férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado.

- Plano de saúde opcional com coparticipação.

- 40 horas semanais com flexibilidade de entrada, saída e almoço. O horário diário deve ser cumprido preferencialmente entre 7h e 19h.

- Dedicação exclusiva, com exceção de atividades de licenciatura.

Subsecretário de Gestão Logística

O Subsecretário de Gestão Logística atuará na produção de normatizações para todo o estado em relação à gestão logística. Também exercerá a gestão das compras públicas essenciais para o funcionamento do estado, na gestão de suprimentos, materiais e patrimônios (mobiliário e imobiliário). Cargo comissionado. Inscrições até: 13/05 às 11:59 da manhã.

Subsecretário de Gestão e Apoio às Politicas Públicas

O Subsecretário de Gestão e Apoio às Políticas Públicas atuará no planejamento, coordenação e acompanhamento das ações e programas estratégicos de Minas Gerais e do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Também exercerá a coordenação da implementação de processos de modernização administrativa nos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo. Cargo comissionado. Inscrições até: 13/05 às 11:59 da manhã.

Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

O Subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação atuará no estabelecimento de políticas, gestão de recursos, governança das TICs do estado e na gestão dos canais de atendimento ao cidadão virtuais e presenciais. Cargo comissionado. Inscrições até: 13/05 às 11:59 da manhã.

