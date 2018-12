Após dois adiamentos seguidos para se reunir com o funcionalismo público, ou ao menos, comunicar os servidores quando e como irão receber o 13° salário, o governo do Estado informou que a escala deve ser anunciada ainda nesta quinta-feira (20).

No entanto, segundo o assessor-chefe das Relações Sindicais da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Carlos Calazans, ainda não é possível prever quando isso irá acontecer nesta quinta. Enquanto isso, os servidores continuam apreensivos.

"O governo já não tem muita credibilidade e fazendo esse tipo de jogo pode até prejudicá-lo no futuro. E não são só os servidores que estão insatisfeitos com isso, é o comércio também. A gente chega em algum estabelecimento e os comerciantes já perguntam quando iremos receber, porque sem o pagamento, toda a economia do Estado também é prejudicada", comenta o diretor político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais (Sindpúblicos-MG), Geraldo Henrique.

Os diversos setores do funcionalismo público já se mobilizam em resposta. "Cada categoria está fazendo um tipo de movimento, procurando fazer alguma manifestação, mostrando a sua instatisfação pelo momento que estão vivendo até agora e pelo fato de não saberem que dia vão receber o 13°", conclui.

Tradicionalmente, a data esperada para o pagamento do 13° aos trabalhadores é o dia 20 de dezembro.

