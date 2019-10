Estudantes e recém-formados de diversos cursos e níveis podem concorrer a boas vagas de estágio ou de trainee em grandes empresas brasileiras para o ano que vem. Mas é preciso ficar atento aos prazos, vez que há casos em que as inscrições já estão na reta final.

O que está mais perto de fechar a janela é o programa de estágios da fabricante de aeronaves Embraer. O prazo final para se inscrever é 31 de outubro. A companhia vai selecionar 150 estagiários de nível superior para trabalhar em Belo Horizonte, Florianópolis (SC) e nas cidades paulistas de São José dos Campos, São Paulo, Gavião Peixoto, Botucatu e Sorocaba.

As vagas são para os setores corporativo, administrativo, engenharia e tecnologia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Embraer. Segundo a empresa, o estágio deve começar em fevereiro de 2020. A remuneração não foi divulgada, mas os selecionados terão direito a vários benefícios.

Salário atraente

Já os candidatos a uma vaga de trainee na BRF (dona de marcas como Perdigão e Sadia) têm até 3 de novembro para se inscrever. São mais de 40 postos em sete Estados brasileiros e o salário inicial é de R$ 6,5 mil. Em Minas Gerais, as oportunidades são para a unidade localizada em Uberlândia. O programa tem duração de 18 meses e é voltado para formados entre julho de 2017 e julho de 2019.

Também no começo de novembro, mas no dia 4, encerram-se as inscrições para quem quiser ser trainee na Localiza, maior locadora de veículos da América Latina. Podem participar da seleção quem concluiu curso superior, em qualquer área, após dezembro de 2017, ou quem vai finalizar a graduação em dezembro deste ano.

A quantidade de vagas e a remuneração não foram informadas, mas a Localiza garante que paga compatível com o mercado de trabalho e ainda oferece participação nos lucros.



Início

Por fim, começam nesta segunda-feira (28) e vão até 17 de novembro as inscrições para interessados em estágio na Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (VSB). Vagas são destinadas a estudantes de nível técnico e de graduação para atuar em Belo Horizonte e nas unidades da empresa no interior de Minas. A quantidade de vagas não foi informada, mas os aprovados receberão bolsa no valor de R$ 1.199 (nível técnico) e R$ 1.613 (nível superior), além de convênio médico, seguro de vida e outros benefícios.

Os interessados poderão obter mais informações sobre as vagas e formas de inscrição clicando nos links em destaque.