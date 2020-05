O grupo de hackers Anonymous reapareceu neste domingo (31) com uma postagem favorável às manifestações antirracistas que vêm acontecendo nos Estados Unidos, após a morte de Goerge Floyd por um policial, em Minneapolis.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi citado nesta postagem, ao ter o seu nome ligado a John Casablancas, empresário de modelos falecido em 2013 que estaria envolvido com tráfico de crianças.

“Algo que as pessoas devem olhar no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estuprador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump que atuava como procurador de negócios de Trump no Brasil sob algum cargo obscuro e indefinido”, postou o Anonymous.

Também são citados como possívies envolvidos neste tipo de crime o ex-piloto de Fórmula 1 Pedro Paulo Diniz, a modelo Naomi Campbell, o cantor Michael Jackson e Charles Spencer, irmão da princesa Diana.