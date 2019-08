O presidente do grupo francês LVMH, Davide Marcovitch, anunciou nesta segunda-feira (26), que o conglomerado doará 10 milhões de euros para ajudar no financiamento do combate do incêndio na Amazônia. O anúncio foi feito para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante almoço oferecido nesta segunda-feira (26), na capital paulista, pela Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB). O grupo congrega empresas como Louis Vuitton e Espumantes Chandon.



Ao tomar a palavra, na sessão de perguntas e respostas, depois que Maia terminou seu discurso quase todo focado na questão das queimadas e nas polêmicas entre os presidentes brasileiro, Jair Bolsonaro, e o francês, Emmanuel Macron, o executivo disse a Maia que acabava de receber mensagem da matriz do grupo LMVH, da França, de que a empresa iria liberar os recursos.



"Presidente Rodrigo Maia, quero informá-lo que acabo de receber mensagens do grupo LMHV, que representa a Louis Vuitton e Chandon no Brasil, que vamos doar 10 milhões de euros para ajudar no combate às queimadas na Amazônia", disse o executivo.

