‘Guaja Café-Coworking” é palco de reuniões, cursos, workshops e diversão

Quem passa pela esquina da avenida Afonso Pena com a rua Santa Rita Durão, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, não consegue deixar de notar um casarão modernista em formato de navio. O que talvez nem todos saibam é a pluralidade de reuniões, eventos corporativos, palestras e comemorações que acontecem nesse espaço compartilhado de trabalho, o Guaja.

A área de 420 m² já foi palco de workshops, lançamento de marcas, treinamentos, confraternizações e até mesmo casamentos. Cerca de cinco mil pessoas costumam passar pela casa por semana, usufruindo das mesas de trabalho, da internet de alta velocidade e da extensa cartela de cafés especiais.

O nome do espaço remete a 2013, quando um protótipo funcionava na rua dos Guajajaras, no Centro da capital.

Anos mais tarde, junto com a concepção da casa atual, uma equipe especializada em botânica, design e coquetelaria criou uma fruta imaginária, denominada Guaja, rosa e refrescante. O seu sabor pode ser experimentado no suco, drink ou chá, cujas receitas são mantidas em segredo.

Já o cardápio é especialmente pensado para beneficiar a produtividade. Pela manhã e à tarde são servidos tartines, pães, panquecas e bolos. No almoço, pokes havaianos e hambúrgueres artesanais. Estes últimos fazem parte também do happy hour, ao lado de porções. Ainda é possível pedir outras refeições na cozinha.

Os coworkers que frequentam o Guaja ocasionalmente não pagam pelo uso do espaço, apenas pelo consumo. Podem escolher se sentar às mesas da cafeteria, no orquidário ou no convés. A gratuidade na entrada foi implementada em setembro de 2017, um ano e meio após o lançamento do espaço, em abril de 2016. O objetivo era inserir mais pessoas à lógica da economia e dos recursos compartilhados.

Aqueles que preferem fazer da casa o endereço oficial de trabalho contam com planos mensais para residentes, sendo alocados no segundo andar, no coworking Bortolini. Eles têm à disposição uma mesa de trabalho particular, com gaveteiro, armário e linha telefônica, além de uma de lanche, preparado diariamente. Também é possível optar por estúdios privativos.

SERVIÇO

Guaja Café-Coworking

Endereço: Av. Afonso Pena, 2881 - Funcionários,

Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a quinta, das 9 às 23h30 / Sexta, das 9h à 0h30 / Sábado, das 10h às 0h30

Site: www.guaja.cc

Fan page: @guaja.cc

Instagram: @guaja.cc

