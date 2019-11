O jornalista Guilherme Portanova, que até então apresentava o Bom Dia DF, da TV Globo, deixou a emissora e assinou contrato com a Record TV na terça-feira, 12. A informação foi confirmada ao E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo) pela assessoria de imprensa da Record.



Na nova casa, o profissional deve assumir o comando do DF no Ar, mas ainda não há informações sobre a estreia.



Além de jornalista, Portanova é empreendedor social e publica em seu canal no YouTube "boas ideias, iniciativas que tornam a cidade um lugar melhor para viver".



Entre as publicações, há dicas sobre aquaponia e criação de abelhas sem ferrão em casa.



Reconhecido por seu trabalho na televisão, o jornalista virou notícia em agosto de 2006 após ser sequestrado pelo Primeiro Comando da Capital.



Naquele ano, a facção criminosa espalhou atos de violência organizada por todo o Brasil.



Na época, Portanova trabalhava em São Paulo e ficou refém do grupo por mais de 40 horas. O auxiliar técnico Alexandre Coelho Calado também foi vítima da ação.



O caso foi publicado e acompanhado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pode ser conferido no Acervo Estadão, no seguinte endereço na internet: https://acervo.estadao.com.br/procura/#!/guilherme%20portanova/Acervo///1/2000///