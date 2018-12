Gusttavo Lima aproveitou o dia de Natal ao lado de sua esposa, Andressa Suita, em sua propriedade em Goiás. "Dia de folga com ela, o meu bebê", escreveu ao publicar uma foto dos dois em uma piscina.



O sertanejo também passou o dia de folga com os filhos Samuel e Gabriel, de cinco meses e um ano, respectivamente, e postou uma foto em família com os pequenos.



No entanto, os momentos de descanso vão durar pouco. O cantor retomará a agenda de shows no dia 28. Na véspera de ano-novo, ele se apresentará em Goiânia e Fortaleza.