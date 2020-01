Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram, nesta quarta-feira (8), que deixaram o posto de 'sêniores' da Família Real para se tornarem financeiramente independentes. O casal optou por uma transição entre Reino Unido e América do Norte nesta nova etapa.

Príncipe Harry e Meghan Markle começarão a trabalhar para se tornarem independentes

Em comunicado oficial, o duque e a duquesa de Sussex afirmaram que a decisão foi feita após meses de reflexões. A partir de agora, o casal pretende dar início a uma entidade beneficente à qual não foi divulgada a causa.

Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em 19 de maio de 2018 e o primogênito Archie nasceu em 6 de maio de 2019. Segundo o casal, a decisão permitirá criar o filho na tradição real, mas com mais espaço.

Na linha de sucessão real, Harry ocupa o sexto lugar ao trono, ficando atrás do pai, o príncipe Charles, do irmão mais velho, William, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis.

Leia na íntegra o comunicado:

“Após muitos meses de reflexão e discussões internas, optamos por fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro desta instituição. Pretendemos dar um passo atrás como membros "sêniores" da Família Real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha. É com seu encorajamento, principalmente nos últimos anos, que nos sentimos preparados para fazer esse ajuste. Agora, planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth e nossos patrocínios. Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente. Esperamos ansiosamente compartilhar todos os detalhes deste emocionante próximo passo no devido tempo, enquanto continuamos a colaborar com Sua Majestade, a Rainha, o Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, aceite nossos mais profundos agradecimentos por seu apoio contínuo. ”- O duque e a duquesa de Sussex



*Amanda Souza, sob supervisão de Mateus Rabelo.