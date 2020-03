A Activision publicará às 12h, no horário do Pacífico (16h em Brasília), o game “Call of Duty: Warzone” (PC, PS4 e Xbox One), conteúdo que faz parte da segunda temporada de “Call of Duty: Modern Warfare”. No entanto, o grande barato é que ele é gratuito e pode ser baixado até por quem não tem o último título da franquia.



“Warzone” é um game multiplayer com diferentes modos de jogo, inclusive o popular Battle Royale, em que apenas um jogador sobrevive a cada partida. O estilo que ficou famoso com “Player Unknow Battlegrounds” (PUBG) e virou uma febre com “Free Fire” não é novidade na franquia da Activision.



Em 2018, quando a distribuidora publicou “Black Ops 4”, a série estreou o modo, que caiu nas graças do público pela abrangência dos mapas,

quantidade de veículos e pela qualidade visual. No ano passado, semanas antes da publicação de “Modern Warfare”, a empresa também lançou gratuitamente a versão mobile do game, que explora diferentes modalidades, inclusive o Battle Royale.



Megalomaníaco



“Call of Duty: Warzone” é um projeto ambicioso. Segundo a Activision, o game permite até 150 jogadores simultâneos numa mesma partida. No trailer de lançamento, os produtores deram muito enfoque nas formas de aniquilar os inimigos, que vai muito além dos costumeiros fuzilamentos.



Gostou, então prepara o HD e a paciência se sua conexão não for rápida. Isso porque, apesar de o arquivo ter apenas 9 GB, se o amigo não possui o game são necessários outros 90 GB para instalar todos os arquivos aproveitados de “Warfare”. Mas sejamos francos: de cavalo dado não se olha os dentes!