O Audi Q3, junto com o A3 Sedan, foram responsáveis pela retomada das operações da marca das quatro argolas como fabricante no Brasil. Ela compartilha com a Volkswagen a planta de São José dos Pinhais (PR), onde até fevereiro produziu o jipinho. De lá para cá, vinha queimando os estoques para abrir caminho para a nova geração, que acaba de entrar em pré-venda.

O Novo Q3 chega no primeiro trimestre de 2020, com preço inicial de R$ 179.990. Maior e mais moderno, o modelo se destaca pelo crescimento de 80 mm de entre-eixos, que eleva consideravelmente o espaço interno. A capacidade do porta-malas foi ampliada para 675 litros. Entre os conteúdos, a atração fica por conta do quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas e da nova central multimídia de 8,8 polegadas.



Versões e usados



Por hora, a Audi apenas indicou que o novo Q3 será oferecido em três versões de acabamento – valores de R$ 179.990, R$ 189.990 e R$ 209.990 –, todas equipadas com o conhecido motor TFSI 1.4 de 150 cv e 25 mkfg, que já estava presente antigo Q3 e também o A3 Sedan. A transmissão é automática de seis marchas.



Nessa etapa de pré-venda, o que ficou bem definido é que a Audi fará um esforço para convencer os consumidores da marca a trocar os antigos Q3 por essa geração. Segundo a fabricante, há um bônus na valorização do jipinho usado em R$ 10 mil.



Elétrico



A Audi também aproveitou para colocar o jipão elétrico E-tron em pré-venda por aqui. Com garantia de quatro anos e outros oito para as baterias, o grandalhão tem preço sugerido de R$ 460 mil.



Segundo a Audi, o E-tron tem autonomia para 417 quilômetros, no ciclo WLTP, e suas baterias podem ter 80% da carga regenerada em até 30 minutos num posto de carregamento rápido de 150 kW.