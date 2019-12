Quando a Audi lançou o Q8, seu jipão com “banca” de cupê anabolizado, havia algo que não combinava com suas linhas sensuais: o motor. Ele estreou com uma unidade turbo V6 de 340 cv, que não é um motor medíocre, mas também não arrancava suspiros diante do porte do modelo, ainda mais que compactos como o A3 contam com motores bem mais potentes. Mas a marca das quatro argolas resolveu a questão e acaba de revelar o RS Q8.



O RS Q8 recebeu o mesmo motor V8 biturbo 4.0 do RS6 Avant e RS7 Sportback. Trata-se de uma unidade que entrega nada menos que 600 cv e 80 mkgf de torque. Números que fazem com esse SUV chegue soltando fogo pelas ventas sobre BMW X6 M, Porsche Cayenne Coupé e Mercedes GLE Coupe AMG, só para ficar entre os alemães.



Amigo do planeta



Utilitários sempre são vistos como vilões ambientais, pois são pesados e consomem muito combustível. O RS Q8 não foge à regra. No entanto, ele conta com função de desligamento de cilindros. Trata-se de um sistema que não é novidade na Audi (e nem no mercado), que mantém as válvulas de metade dos cilindros abertas, por meio de um componente eletromagnético, e corta a injeção de combustível. Mas, quando há exigência de força, o sistema desarma de forma imperceptível.



O V8 também conta com auxílio de um módulo 48V que oferta torque sob demanda e assume a alimentação de agregados. Tudo isso ajuda o grandalhão a ser menos nocivo ao meio ambiente.



Como já foi dito, o RS Q8 é um automóvel pesado. São cerca de 2.300 quilos de recheio de luxo. Mas, mesmo assim, ele demonstra fôlego de velocista. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e acelera até 250 km/h (limitados eletronicamente). É desempenho que supera modelos tão potentes quanto e bem mais leves.



E para frear toda essa massa, ele conta com sistema de freios de alto desempenho, que também segue o padrão dos conjuntos utilizados no RS6, R8 V10 e demais supercarros da marca alemã. Ainda tem suspensão com ajuste de carga e altura, que garante comportamento arisco no asfalto, mas também permite sair dele se deixar o para-choque para trás na primeira depressão.



Visual



O RS Q8 segue a escrita dos irmãos preparados pela Audi Sport. O interior respeita a arquitetura das demais versões, mas inclui bancos esportivos, volante com base achatada e revestimento em alcântara (que não deixa as mãos escorregarem, mesmo suadas), apliques em alumínio e iluminação em tom avermelhado.



Por fora, o jipão recebeu novos para-choques, com maiores coletores de ar e grade em formato “favo de mel”, para-lamas alargados para comportar novas rodas e pneus de alta performance e enormes ponteiras de escapamento, tradicionais nos modelos RS.