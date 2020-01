O segmento de hatches médios tem sofrido com a epidemia dos utilitários-esportivos (SUVs). Hoje, o segmento é representado apenas pelo Cruze Sport6, uma vez que Focus, 308 e o Golf deixaram de ser oferecidos. A VW até que tenta se posicionar com o híbrido Golf GTE, mas num patamar bem acima.



No entanto, marcas de luxo como BMW, Audi e Mercedes-Benz contam com hatches médios, não só sofisticados, mas também endiabrados. A BMW acaba de lançar no Brasil o M135i xDrive, para se posicionar num degrau muito superior ao do atual 118i.



Essa versão hatch chega como a versão de alto desempenho da atual geração, que abandonou o motor longitudinal e a tração traseira por um conjunto com bloco transversal e tração dianteira.



O 135i conta com tração nas quatro rodas e extrai de seu compacto 2.0 turbo nada menos que 306 cv e 45,9 mkgf de torque, que fazem dele um automóvel de libido aflorada. Completa o conjunto mecânico a transmissão automática de oito marchas. Tudo isso garante aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos e velocidade máxima de 250 km/h.



Por R$ 269.950, ele é um carro caro. Com esse preço, o consumidor pode levar para casa um 330i M Sport. Mas conta a favor do compacto seus 66 cv a mais e um sistema de tração que faz com que ele grude no asfalto como uma lagartixa na parede.



Estilo



Visualmente, o carro chama atenção pelo estilo agressivo. Ele conta com rodas aro 18, que deixam à mostra as generosas pinças de freios (pintadas em azul). O visual ainda é evidenciado pelas ponteiras duplas de escapamento, para-choques com tomadas de ar redimensionadas, para auxiliar os coletores.

Por dentro, ele oferece conteúdos que se tornaram padrão na atual linha BMW. Quadro de instrumentos digital, multimídia (com Apple Carplay, câmera de ré e um completo sistema de ajuste do carro e assistente pessoal, que atende comandos de voz), ar-condicionado digital, partida sem chave e tudo mais que se espera de um modelo premium.



Os bancos revestidos em couro do tipo alcântara e as avantajadas borboletas atrás do volante realçam a pegada esportiva do modelo.