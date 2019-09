COMANDATUBA (BA) – Desde a chegada do Volkswagen Polo, no segundo semestre de 2017, o segmento de hatches de entrada passou por um processo de evolução para o nicho dos compactos. Modelos que figuravam no agonizante segmento de populares ganharam novos motores e equipamentos. Ou seja, se qualificaram para atender a um perfil de consumidor que hoje mira modelos menores, mas bem mais recheados que os de entrada, que só contam com dois representantes atualmente: Mobi e Kwid. E quem acaba de passar pelo banho de loja é o HB20.



A novidade do coreano é motor turbo 1.0 TGDI, com injeção direta de 120 cv e 17 mkgf de torque (disponível entre 1.500 e 3.500 rpm). Será utilizado com as versões mais refinadas e combinado com transmissão automática de seis marchas. A unidades 1.0 e 1.6 aspiradas seguem no catálogo. Inclusive, o motor 1600 passa a oferecer 130 cv, dois a mais que na carroceria antiga. O propulsor 1.0 aspirado entrega 80 cv.



Com tom de provocação com o rival da GM, a Hyundai garante que não manterá a carroceria antiga em linha – como o Onix, que manterá a versão Joy. A família HB20 tem uma linha ampla, com preços de R$ 46 mil a R$ 81 mil. A ideia é atingir praticamente todas as faixas de preço dos compactos atuais, do Ka ao caríssimo Virtus.



Mais qualificado, ele pode ser equipado com itens como partida sem chave, controle de tração, ESP, frenagem automática, monitor de faixa, ar-condicionado digital e demais itens para realmente poder fazer frente a rivais como novo Onix, Polo e Yaris.



A grande questão é que há um escalonamento desses conteúdos. O HB20 tem nada menos que dez versões no portfólio. Para se ter o pacote completo é preciso investir nas versões acima dos R$ 55 mil. Elas lhe garantirão uma série de comodidades: direção elétrica, borboleta no volante (exclusivo para motor turbo), retrovisor com rebatimento elétrico, ajuste de altura do banco do motorista, duas opções de multimídia, sendo que o módulo BlueMidia conta com CarPlay e Android Auto e câmera de ré. Ainda conta com duas portas USB, sendo uma exclusiva para carregamento rápido de celular, semelhante ao tempo na tomada.



HB20S

O sedã tem uma linha mais enxuta, com sete versões. Pode ser equipado com três motores e duas opções de transmissão. Preços vão de R$ 55.390 a R$ 81.290.



HB20X

Nas duas últimas semanas, a Hyundai divulgou imagens oficiais do HB20 e do HB20S nas apresentações de Corolla e Onix. Mas deixou para o evento de lançamento a versão aventureira HB20X. Entre R$ 63 mil e R$ 73 mil, ela só será equipado com motor 1.6 de 130 cv e opções de caixas manual ou automática.



Design

Desde que a primeira imagem oficial vazou, o HB20 foi duramente criticado nas redes sociais. Para justificar as decisões de design do compacto, a fabricante trouxe o vice-presidente de estilo do Centro Global de Design do Grupo Hyundai Motor, Simon Loasby, que explicou que “a proposta era fazer com que o carro fosse capaz de se destacar na multidão”. Resta saber se destacou para o bem ou para o mal.



Versões e Preços

HB20 (hatch)

Sense 1.0 - R$ 46.490

Vision 1.0 - R$ 48.990

Vision BlueMedia 1.0 - R$ 50.490

Evolution 1.0 - R$ 53.790

Vision 1.6 - R$ 57.990

Vision 1.6 AT6 - R$ 62.790

Launch Edition 1.6 AT6 - R$ 69.990

Evolution 1.0 Turbo AT6 - R$ 67.190

Diamond 1.0 Turbo AT6 - R$ 73.590

Diamond Plus 1.0 AT6 - R$ 77.990



HB20S (sedã)

Vision 1.0 - R$ 55.390

Evolution 1.0 - R$ 58.390

Vision 1.6 - R$ 62.590

Vision 1.6 AT6 - R$ 67.390

Evolution 1.0 Turbo AT6 - R$ 71.790

Diamond 1.0 Turbo AT6 - R$ 76.890

Diamond Plus 1.0 Turbo AT6 - 81.290

HB20X (aventureiro)

Vision 1.6 - R$ 62.990

Vision 1.6 AT6 - R$ 67.890

Evolution 1.6 AT6 - R$ 69.890

Diamond 1.6 AT6 - R$ 75.190

Diamond Plus 1.6 AT6 - R$ 79.590