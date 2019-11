O Corsa foi um divisor de águas no mercado brasileiro. O carrinho chegou em 1994 como resposta aos miúdos importados como Peugeot 205 e Suzuki Swift e se tornou o principal produto da General Motors até ser substituído pelo Onix em 2012. Apesar de ter morrido por aqui, na Europa o



Corsa segue vivo, mesmo sem o mesmo desempenho dos anos 1990, quando emplacava 500 mil unidades anuais. Mas mesmo com uma média de 300 mil carros nos últimos 10 anos, o Corsa esbanja modernidade em relação ao sucessor de Gravataí (RS).



Vendido com os emblemas Opel e Vauxhall, o compacto passa a contar com versão elétrica, o Corsa-e, que compartilha a mesma base do primo Peugeot e-208 e futuramente com a versão verde do Citroën C3. Isso porque depois que a General Motors passou as marcas alemã (Opel) e inglesa (Vauxhall) para o grupo francês em 2017, os três foram desenvolvidos sob a mesma base, que permite inclusão de motores elétricos e berço para acomodar baterias.



O Corsa-e foi revelado no primeiro semestre e começou a ser vendido recentemente. No Reino Unido ele chega por 30 mil libras (R$ 160 mil), enquanto a versão com motor a combustão parte de 15,5 mil libras. No restante do Velho Mundo, onde leva o emblema da Opel, ele é tabelado a 29 mil euros (R$ 132 mil), enquanto a opção “térmica” parte de 14,5 mil euros.



Além de um pacote farto de conteúdos e comodidades, o carrinho se destaca por contar com assistentes capazes de reconhecer sinalização de trânsito, assim como monitor de faixa de rodagem, alerta de ponto cego e frenagem emergencial.



O conjunto mecânico é composto por um motor elétrico de 140 cv e 26 mkgf de torque, alimentado por baterias de 50 kWh, que prometem autonomia de 330 quilômetros. De acordo com as fabricantes, 80% da carga pode ser recuperada em 30 minutos, num posto de recarga rápida.